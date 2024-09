La Talpa saltano altri due nomi famosi | chi è rimasto e chi partirà

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 7 settembre 2024) Il cast de Laè in continua evoluzione e nel corso degli ultimi giorni sono saltatidueche erano stati dati mesi fa. Stando alla mianon partiranno né Jo Squillo e neanche Marco Berry, come non risulterebbero nel cast ufficiale (almeno quello iniziale) né Silvia Provvedi, né Cecilia Capriotti e neanche Clizia Incorvaia. Fra i concorrenti certi ci sarebbero Gilles Rocca (lui stesso lo ha dichiarato, seppur senza mai citare La, che sarà impegnato fino al 30 settembre), la modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, Orian Ichaki; l’ex gieffina Marina La Rosa, l’attore Andrea Preti e il modello Alessandro Egger. Fra iche sarebbero certi ci sarebbero anche l’ex pilota Marco Melandri, l’opinionista Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti e la coppia Andreas Muller – Veronica Peparini.