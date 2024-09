Gli scudetti del Genoa la prima grande squadra del calcio italiano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 set – Storie di pionieri del: con l’atto di fondazione datato 7 settembre 1893 nasceva, in una sala del consolato britannico, ilCricket and Athletic Club. Quarta compagine italiana per anzianità, la società rossoblu è ufficialmente la più longeva tra quelle ancora in attività. Unto conteso però con il Torino: ma risultati alla mano – e al di là di date, fusioni e fronti comuni – il Grifone rimane comunque ladel nostro pallone. L’apertura agli italiani e il titolo del 1898 Centrale, in questo contesto, la figura di James Spensley. Profilo poliedrico (medico, filosofo, fervente sportivo), non fu tra i fondatori in quanto arriverà nel capoluogo ligure solamente qualche anno più tardi. La Superba, infatti, con l’apertura del canale di Suez – progettato dall’ingegnere trentino Luigi Negrelli – era diventata un importante crocevia marittimo.