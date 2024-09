Giornalisti Usigrai | Solidarietà ai colleghi dell’Espresso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) “L’esprime pienaalle colleghe e aide L’Espresso in sciopero in questi giorni. L’uscita in edicola e online del giornale, nonostante tutta la redazione abbia aderito allo sciopero, è una gravissima violazione dei diritti sindacali. Questa crescente insofferenza verso i corpi intermedi e i diritti dei lavoratori mostrata da politica e editori, è una intollerabile violazione dei principi che la Costituzione riserva alla stampa, il cui ruolo è fondamentale in una democrazia compiuta, come ha più volte ricordato il presidente della Repubblica Mattarella”. Lo scrive in una nota l’Esecutivo. L'articoloaiproviene da Ildenaro.it.