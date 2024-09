Entro settembre in consiglio la questione Terme di Sarnano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "La volontà è portare quanto prima incomunale gli atti di indirizzo per il rinnovo dell’organo amministrativo della societàTerzo Millennio. Lo faremo". A parlare è il sindaco Fabio Fantegrossi, anche in risposta alle mozioni presentate all’ultimodalla minoranza "Insieme per". LaTerzo Millennio, società partecipata del Comune che gestisce le, è ancora al cdel dibattito. L’amministratore dimissionario Fiorino Coppari a luglio ha presentato all’assemblea dei soci il bilancio, con un passivo di 400mila euro; pur avendo presentato le dimissioni, questi deve continuare a occuparsi dell’amministrazione ordinaria fino alla nomina del nuovo organo amministrativo.