Castellanza cadavere sui binari Bloccata la linea per Malpensa

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – L’allarme è scattato questa mattina, verso le 8. Ildi una persona – ancora non c'è certezza, ma dovrebbe trattarsi di un uomo – è stato notato sui, a 200 metri circa dalla stazione ferroviaria di, all’altezza di via Morelli. Le indagini A dare l'allarme è stato il macchinista di un convoglio in transito che ha visto il corpo e ha bloccato la corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della Polfer. La persona trovata morta sarebbe stata investita da un altro treno che stava viaggiando sulla, probabilmente questa notte, in corrispondenza di una delle ultime corse. Gli agenti dovranno ora stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.