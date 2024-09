Carrarese Maressa scalpita | Sono carico E non vedo l’ora di misurarmi in serie B

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) E’ uno dei giocatori che lasi è assicurata nell’ultima convulsa giornata di mercato e il suo arrivo è rimasto un po’ in sordina ma Tommasoè un elemento sul quale la società azzurra punta eccome. Lo dimostra il fatto che lalo abbia prelevato a titolo definitivo dalla Juventus dove il centrocampista, classe 2004, è approdato alla Next Gen., che vanta convocazioni in tutte le Nazionali giovanili, ha il suo punto di forza nella versatilità. "un jolly – si è presentato il ventenne trevigiano – un centrocampista abile nel ricoprire più ruoli: la duttilità è certamente una qualità che mi caratterizza, sebbene io abbia una certa propensione offensiva con l’attacco degli spazi attraverso gli inserimenti in area avversaria". L’ex Juve ha saltato la trasferta di Catanzaro ma punta a essere disponibile quanto prima.