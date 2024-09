Biglietti Champions Bologna Fc | le trasferte Dal volo ai prezzi cosa sapere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Otto partite per vivere il sognoLeague, quattro per assaporarlo in casa, dove il celebre inno della massima competizione europea risuonerà al Dall’Ara e quattro in trasferta in alcuni degli stadi più affascinanti d’Europa. Su tutti Anfield Road. La febbreha già conquistatoi suoi tifosi come dimostra l’assalto dei supporter rossoblù all’Ufficio Passaporti. A meno di un mese dalla prima spedizione in terra inglese, i sostenitori della squadra di Vincenzo Italiano stanno studiando come raggiungere Liverpool il prossimo 2 ottobre per non perdersi il match “della vita”. ANSA Al momento iper la trasferta contro i Reds non sono ancora in vendita ma è questione di tempo che il sistema di prenotazione apra consentendo di acquistare i primi titoli d’accesso.