23enne accoltella i genitori e tenta il suicidio | ricoverati in ospedale il padre è in gravi condizioni

(Di sabato 7 settembre 2024) Un ragazzo di 23 anni hato i, ferendo gravemente ile in modo più lieve la madre, prima di rivolgere l’arma contro se stesso in untivo di. È quanto successo nel pomeriggio di venerdì 6 settembre in un’abitazione del comune di Gagliole, poco più di 500 abitanti, in provincia di Macerata. Alla base dell’aggressione forse una lite familiare. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando i soccorritori del 118 sono intervenuti presso l’abitazione della famiglia, trovandosi di fronte a una scena drammatica: il, un ex carabiniere di 65 anni, giaceva a terra conferite da arma da taglio all’addome e al torace. La madre, 61 anni, presentava ferite più lievi, mentre il figlio, in stato di shock, si era procurato profonde lesioni alla gola.