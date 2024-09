Uomini e Donne e Amici 24 slitta la partenza dei due programmi di Maria De Filippi | ecco quando dovremmo vederli in onda

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024) La nuova edizione di24, il popolare talent show condotto daDe, subirà un cambio di programmazione nel palinsesto autunnale di Canale 5. Contrariamente a quanto previsto, la prima puntata non sarà trasmessa domenica 15 settembre. In questa data, infatti, al posto del talent show, i telespettatori assisteranno a un doppio episodio della soap Beautiful, seguito da Endless Love. Al momento, la nuova data di debutto non è ancora stata confermata, ma potrebbe essere posticipata al 22 settembre. Questa variazione arriva in un momento in cui Canale 5 sta cercando di ottimizzare il suo palinsesto per competere con la nuova stagione di Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai 1. Inoltre, il talent show subirà un cambiamento anche nella durata delle puntate domenicali, riducendosi di mezz’ora rispetto agli anni precedenti.