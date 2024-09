Tumore in Emilia Romagna si muore di meno | prevenzione e diagnosi le armi vincenti Tutti i dati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bologna, 6 settembre 2024 – Calano tumori come quello alla prostata, il più diffuso in assoluto tra gli uomini, quello al colon retto e le leucemie. Stabile invece quello alla mammella, il più frequentefemminile, mentre sono in crescita i melanomi e i tumori al testicolo, soprattutto fra i più giovani. La fotografia della situazione è stata effettuata dal Registro Tumori dell', in grado di fornire un quadro completo di queste malattie in regione, conche vanno dall’età, alle tipologie, alle diffusione sulle diverse aree territoriali. Il primo dato positivo che emerge è che oggi, in, sidi. Per i malati oncologici, infatti, c'è una percentuale di sopravvivenza a cinque anni maggiore rispetto a quella nazionale: il 65 per cento contro il 54 per cento negli uomini e il 69 per cento contro il 63 per cento nelle donne.