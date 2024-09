Qui Monza Turati pronto alla sfida | Mi manda Di Gregorio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) "MiDi" è la frase che dà più garanzie per la porta del. Stefanopuò dirla eccome: hanno giocato insieme a Renate, in Brianza, nella stagione 2017-2018, e lì il collega è diventato "fratello", di quelli che sanno sempre consigliarti la scelta migliore. Quattro anni di differenza, e percorsi che si specchiano tra sogni e ambizioni: se la Juventus era nel destino di chi oggi ne difende i pali, non da meno nella storia diche se la ritrova da avversaria in una fredda serata di dicembre nel 2019 all’Allianz Stadium. Consigli è indisponibile, Pegolo anche, guantoni al giovane che diventa il primo portiere nato dopo il 2000 a debuttare nella massima serie. Non solo presenza: il Sassuolo, dove si è trasferito dopo le giovanili dell’Inter (come Di) e Renate, pareggia 2-2 con le prodezze del suo baby portiere a difendere il punto prezioso.