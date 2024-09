Priftis sgrida i suoi atleti | Male nel secondo tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Prima partita dell’anno e primo ’cazziatone’, come si dice in gergo, di coachalla sua truppa. A differenza del vernissage di settembre 2023 dove il talento diffuso, trascinato da quello dirompente del duo Galloway-Hervey, aveva permesso ai biancorossi di stravincere l’amichevole d’esordio (in quell’occasione contro Cento) nonostante ci fosse parecchia ruggine da togliere dagli ingranaggi, mercoledì sera Vitali e compagni hanno fatto fatica a carburare, non riuscendo a entusiasmare il pur numeroso pubblico e perdendo contro la Fortitudo; formazione di A2 guidata dall’ex coach della Pallacanestro Reggiana Devis Cagnardi e, va detto, più avanti nella preparazione fisica.