Nuovo campus della Bologna Business School firmato Mario Cucinella | Così possiamo competere con le altre università internazionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Laguarda al futuro con un. "Ai giovani dobbiamo un futuro almeno bello come il nostro passato e possibilmente migliore", dice il deanScuola internazionale dell'di, Max Bergami, all'inaugurazionenuova struttura realizzata dall'architetto. Sui Colli bolognesi, in via degli Scalini, immerso nel verde, ilè dotato di soluzioni architettoniche sostenibili e all’avanguardia nel rispetto del territorio, collegato con una scala alla sede storica di villa Guastavillani, "le nostre radici", dice Bergami a una platea con tanti rappresentanti delle istituzioni, aziende,