Minturno sulla carta Dedicata a te il Comune chiarisce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – L’Amministrazione comunale informa l’utenza che sono ancora in corso, da parte dell’Inps e di Poste Italiane, le operazioni di assegnazione dei codici identificativi delle carte ai singoli beneficiari, che saranno trasmessi successivamente a questo. Pertanto, si raccomanda di non recarsi ora presso gli uffici postali ma di attendere la pubblicazione di un apposito avviso. Si segnala che i beneficiari della lista 2024, già in possesso dia te 2023”, riceveranno il contributo 2024 su quella stessa, per cui non avranno bisogno di ricevere alcun codice né di recarsi presso gli sportelli delle Poste. Aggiornamenti saranno pubblicati sull’home page del sito web epagina Facebook deldi. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.