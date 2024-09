L’uomo invisibile non è più fantascienza | scoperta tecnica che rende la pelle trasparente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) –? In un futuro non molto lontano potrebbe non essere più. Un team di scienziati promette infatti di aprire una finestra sul corpo umano, o meglio sugli organi interni,ndo lacome un ‘vetro’,appunto. La, definita “rivoluzionaria”, messa a punto per riuscire nell’impresa è illustrata in uno studio in pubblicazione su ‘Science’. I ricercatori della Stanford University che l’hanno sviluppata hanno usato un processo controintuitivo, l’applicazione topica (reversibile) di un colorante alimentare, e sono riusciti nei test condotti su animali, a trovare il modo per vedere gli organi all’interno di un corpondo i tessuti sovrastanti trasparenti alla luce visibile. Una sorta di lezione di anatomia dal vivo.