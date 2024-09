LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via della sessione serale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestualenona giornata delalle. 11.38 Si chiude latestualemattinata delparalimpico! Appuntamento nel pomeriggio dalle 17.30 per le finali! 11.37 Sono dunque dieci gli azzurri che hanno strappato l’accesso a sette finali. A cui si aggiunge Arianna Talamona nei 400 sl S6. 11.35 Batteria vinta da Callum Simpson, miglior tempo di giornata in 58”49; Amodeo è dunque terzo assoluto. 11.32 Obiettivo centrato anche per Alberto Amodeo, che chiude secondo in 59”17 alle spalle di Noah Jaffe. 11.28 Ultima garamattinata: 100 stile libero S8 maschili, con Alberto Amodeo nella prima batteria. 11.