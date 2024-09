Italia padrona al Parco dei Principi! Francia annichilita | l’esordio in Nations League è da applausi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Che! Grande risposta della squadra di Luciano Spalletti dopo le ultime critiche e le prestazioni da dimenticare all’Europeo. La 1ª giornata della fase a gironi diha regalato subito il colpo degli azzurri contro un avversario di assoluto livello come la. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-3. L’avvio è shock: i padroni di casa passano subito in vantaggio con un gol di Barcola dopo 14 secondi. La reazione dell’è da grande squadra. Nel primo tempo Dimarco trova il pareggio con un bolide. Nella ripresa gli azzurri giocano a meraviglia e per i Blues sono dolori. Prima Frattesi trova il vantaggio e poi Raspadori chiude definitivamente i conti. La partita: il primo tempo I padroni di casa partono subito forte e trovano il vantaggio con Barcola che ruba palla fuggendo a sinistra per poi convergere e battere di potenza Donnarumma.