In bilico il futuro di Fabio Motta dentro Fivi | Continuerò a essere un vignaiolo ma rispetterò la decisione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildicomeindipendente è ora sotto la lente di ingrandimento a seguito dell'acquisizione di una quota maggioritaria della sua cantina da parte del gruppo Gussalli-Beretta. Le parole del Presidente dellaLorenzo Cesconi in un'intervista al Gambero Rosso hanno riaperto la questione e sollevato interrogativi sul suodell'associato all'interno della federazione. La, come sottolineato da Cesconi, è adesso in mano al Consiglio. Al Gambero Rosso, ildi Bolgheri risponde che rispetterà le scelte della Federazione, ma resterà sempre un