Grande Fratello Beatrice Luzzi nuova opinionista ma Cesara Buonamici non l’ha presa affatto bene | volano già scintille?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilsta per tornare sul piccolo schermo:potrebbe essere ladel programma. E? Dal prossimo lunedì 16 settembre, Alfonso Signorini tornerà nello studio dele come sappiamo, anche quest’anno, è previsto un cast ibrido. Fino a oggi, tutti i fan del programma erano convinti di ritrovarenel ruolo di. Ma cosa è cambiato nel frattempo? Voci di corridoio suggeriscono chepotrebbe tornare nello studio, proprio al fianco di Alfonso Signorini. L’ex gieffina, vista proprio nell’ultima stagione del reality, è stata uno dei personaggi più discussi e fino all’ultimo ha ricevuto l’affetto delpubblico arrivando proprio in finale, perdendo, però, contro Perla Vatiero.