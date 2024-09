Gp di Misano di MotoGp prova di forza di Bagnaia | il pilota della Ducati è davanti nelle pre-qualifiche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Rimini, 6 settembre 2024 – In cerca di riscatto il bicampione del mondo Pecco. Nel nuovo appuntamento del Motomondiale die in casa, ilpunta al podio. E lo fa dopo laincolore di Aragon, a causacaduta avuta in gara e dei dolori fisici, conseguenti. Nella giornata di oggi, dopo aver corso le prove libere chiuse all’ottavo posto (lontano dal leader Jorge Martin), l’Azzurro ha chiuso in seguito con il miglior tempopre-. Dietro si piazzano sia Marc Marquez, che lo stesso Jorge Martin. Una grandediper iltorinese che punta a grandi traguardi al Gran Premio di, di domenica prossima. Le parole di Pecco– Fonte SkySport “In mattinata, senza antidolorifici, è stata dura, nel pomeriggio meglio – dice Pecco a Sky -. Ho molti edemi, non solo sulla clavicola.