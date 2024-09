Detenuto morto indagato compagno cella

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 17.15 Ildidel giovanissimola notte scorsa nel carcere di San Vittore, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. La Procura di Milano spiega che si tratta di un'ipotesi tecnica per procedere a tutti gli accertamenti del caso fra cui l'autopsia sul corpo della cittima. Gli inquirenti non escludono che l'incendio sia divampato dopo che il fuoco è stato appiccato ad un materasso per protesta da entrambi i detenuti.