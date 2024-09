Temptation Island 11 scambio di frecciate social tra due ex protagonisti del reality e c’entra Martina De Ioannon!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Come annunciato ieri sui profilidi Uomini e Donne,De, protagonista dell’undicesima edizione di, salirà sul trono nella prossima stagione del dating show. Dopo aver definitivamente archiviato la relazione con Raul Dumitras, con il quale ha partecipato aldelle tentazioni, e dopo aver chiuso la frequentazione con l’ex tentatore Carlo Marini (che si è espresso in merito al suo ruolo di tronista),è pronta a ritrovare l’amore. La notizia ha suscitato sin da subito un forte chiacchiericcio sul web e tanti, tra influencer e volti noti del piccolo schermo, hanno palesato il proprio parere a riguardo. Tra questi anche Alex Petri, che ha partecipato conall’undicesima edizione diin coppia con l’ormai ex fidanzata Vittoria Bricarello.