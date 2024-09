Sangiuliano Bonelli presentata esposto a Polizia | atto dovuto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (askanews) – “Questa mattina, al presidio didi Montecitorio, ho consegnato l’sulla vicenda– Boccia. Unper tutelare gli interessi degli italiani”. Così il portavoce di Europa Verde e Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. “Ieri ho ascoltato un’imbarazzante intervista diil quale, dal mio punto di vista, non deve chiedere scusa né a Giorgia Meloni né a sua moglie. Deve chiedere scusa agli italiani perché accreditare una persona come la dottoressa Boccia che non aveva nessun ruolo al ministero, utilizzando mezzi e servizi dello stato ospite di organizzazioni amministrazioni locali e facendo in modo che questa dottoressa venisse a disposizione e a conoscenza di atti riservati della pubblica amministrazione e dello stato è un fdi una gravità inaudita”, aggiunge.