Sangare la notte di follia raccontata dal killer | Mi sono chiesto perché non stessi piangendo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bergamo. Prima, durante e dopo l’omicidio. Le dichiarazioni rese al gip nell’interrogatorio di convalida aiutano a decifrare la controversa personalità di Moussa, il trentenne reo confesso dell’assassinio della povera Sharon Verzeni latra il 29 e 30 luglio scorsi a Terno d’Isola. Alcune frasigià trapelate sui media, altre qui riportatedel tutto inedite e mettono i brividi per l’apparente leggerezza con cui vengono pronunciate. Ma andiamo con ordine.inizia con la descrizione delle sue giornate tipo: “Quando mi alzo dipende da quandoandato a letto la sera prima”. “Se il wi-fi funziona lavoro da casa”, un piccolo locale occupato abusivamente sotto l’appartamento della sorella che lo aveva già denunciato per maltrattamenti. Dice di “sistemare biciclette”, senza specificare se lo fa per racimolare qualche soldo o come passatempo.