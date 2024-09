Ravello Un week-end tra teatro e sport | Protagonisti anche i sentieri montani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una due giorni dedicata alla montagn e alla retestica di, quella in programma per il prossimi-end, organizzata dal Comune di, dal Cai Cava dei Tirreni e dal Cai Castellammare di Stabia in collaborazione con la compagnia teatrale (S)legati. La celebre località costiera farà da palcoscenico per due eventi, tra, inseriti tra le attività del progetto Sentiero Italia Cai, sviluppato dal Centro Alpino Italiano, e che pone al centro il rispetto per l’ambiente e per le comunità locali. Si parte il 7 settembre, alle 20.30 ai Giardini del Monsignore, con lo spettacolo “(S)legati”, che porta in scena l’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates e del loro sogno di essere i primi al mondo a scalare la parete ovest del Siula Grande.