Parma cibo scaduto al ristorante | maxi multa dopo l’ispezione dei Nas

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Sequestro per un totale di 800 euro ai danni di undella Bassa Parmense: questo a seguito di un’ispezione igienico-sanitaria condotta dai carabinieri del Nas di. Si tratta di ben 25 chilogrammi di prodotti alimentari vari – tra cui carne e condimenti – in parte scaduti e in parte privi delle obbligatorie indicazioni di tracciabilità. Sono informazioni fondamentali per garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti serviti ai clienti. Per il responsabile dell’attività è stata disposta una sanzione pari a 2000 euro, in considerazione delle irregolarità riportate.