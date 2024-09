Nerviano cantiere del quarto binario | via libera al campo base Ma i disagi saranno ridotti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Milano) – Qualche giorno fa si è tenuto un incontro tra alcuni residenti di via Aosta ae l’impresa Notari Spa, incaricata da Italferr per la realizzazione delle opere di potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, delRho-Parabiago e della nuova fermata di Cantone. Il 4 agosto i residenti avevano richiesto l’intervento delle istituzioni locali per organizzare un incontro con Italferr e i responsabili dei lavori, al fine di discutere alcune questioni progettuali e temi legati alla sicurezza dell’area e alla mobilità. All’incontro hanno partecipato la sindaca Daniela Colombo, il presidente del consiglio comunale con delega al trasporto pubblico locale Lorenzo Lattuada, e il comandante della polizia locale Stefano Palmeri, che ha assicurato il supporto degli agenti ai responsabili della sicurezza di Notari.