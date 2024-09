MotoGp Miguel Oliveira ufficializzato in Pramac | contratto di due anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Misano, 5 settembre 2024 – Alla vigilia del gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini è ufficiale il passaggio diin. Il team di Paolo Campinoti hail primo dei due piloti che guideranno, dal prossimo anno, le M1 Yamaha dopo che il patron ha deciso di lasciare Ducati per diventare satellite dei giapponesi. Yamaha tornerà con quattro modo in griglia, le due ufficiali, Quartararo e Rins, più le due, con, ufficiale, e in teoria Jack Miller, che deve ancora essere annunciato. Per il portoghese sarà la settima stagione in: “Un privilegio”avrà dunque il compito di aiutare i giapponesi nello sviluppo, fornendo una mole di dati significativa visto che i tre diapason potranno disporre di quattro moto.