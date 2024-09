Montespertoli a testa bassa | Chi subentra dia di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) La stagione delsi è aperta con un pareggio a reti bianche a Perignano nella prima gara di coppa che, sulla carta ci può stare visto il valore e le ambizioni dei pisani, ma che per come si è sviluppata la gara sta sicuramente stretto ai gialloverdi di mister Sarti. "È stata una bella partita, nel primo tempo forse ci siamo fatti preferire noi, abbiamo avuto alcune occasioni importanti per segnare ma ci è mancato il colpo finale anche se è stato bravo il loro portiere in un paio di circostanze - commenta il tecnico del-. Nel secondo tempo invece è uscito un po’ il Perignano, che secondo me ha coperto meglio il campo nella zona centrale ed è ripartito creando qualche occasioni, ma anche noi abbiamo avuto un’opportunità clamorosa con una traversa-riga che l’arbitro ha giudicato non gol, dalla nostra visione la palla sembrava invece entrata seppur di poco".