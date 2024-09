Michel Barnier nuovo premier francese | chi è l’uomo scelto da Macron

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – A quasi due mesi dalle elezioni, la Francia ha unprimo ministro: in una nota, l’Eliseo ha annunciato la nomina dialla carica per “costruire un governo di unità al servizio del Paese e dei francesi”. Diverse volte commissario europeo, nonché negoziatore-capo per la Brexit, il 73enne è esponente del partito di centrodestra dei Repubblicani. Il passaggio di consegne con iluscente Gabriel Attal è atteso per le 18 di oggi. Mélenchon: “Elezioni rubate” Pioggia di critiche dalla sinistra. “Le elezioni sono state rubate – ha tuonato Jean Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise – Non sarà ilfronte popolare, arrivato primo alle elezioni legislative, ad avere il primo ministro e la responsabilità di presentarsi davanti ai deputati”.