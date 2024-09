La sfida delle smart-city ostacolata dalla poca cultura digitale di Canosa Sba Italia | Necessari programmi di formazione massiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) La limitatainpuò rappresentare un ostacolo alla diffusionetecnologie e dei servizi per gli edifici intelligenti e le. Secondo i dati Eurostat, infatti, nel nostro Paese solo il 46% degli individui tra i 16 ed i 74 anni possiede competenze digitali di base. Ciò influisce molto sulla possibilità che glini siano disposti a spendere per dispositivi che rendano un edificio, ad esempio per il controllo da remoto dei consumi o per la manutenzione preventiva degli impianti, ma di cui materialmente non saprebbero come fruirne.