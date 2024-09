Infortuni sul lavoro in aumento nel 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) In Lombardia le denunce dio nei primi sette mesi delsono state 66.445: l’1,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Di queste 102 con esito mortale e in questo caso l’rispetto ai primi sette mesi del 2023 è del 5,15%. Le tecnopatie denunciate sono state 2.502: il 2,63% in più. Questi i dati resi noti ieri dall’Inail. Glimortali risultano innella gestione dell’industria, dei servizi e nell’agricoltura. L’incremento è significativo in particolare nel comparto industriale: più 16,3%. "In Lombardia e nel resto del Paese – afferma Eloisa Dacquino, segretaria confederale Uil Lombardia – i dati Inail confermano un quadro allarmante di, morti sule malattie professionali. Nella nostra regione, nel solo mese di agosto, hanno perso la vita 9 persone, nei primi due giorni di settembre un’altra vita spezzata.