Il Napoli di Conte le ‘caratteristiche’

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ildi Antonio: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Allenamento delal mattino ma anche al pomeriggio, con la possibilità concreta che domani si possa replicare il programma odierno. Congedo previsto dopo sabato mattina.vuole arrivare a Cagliari con (almeno) Romelu Lukaku e David Neres prontissimi per l’uso dal fischio d’inizio. Visto che per un po’ i giocatori delhanno riposato, gustandosi la vittoria in rimonta sul Parma. Verso Cagliari Ieri c’è stato un assaggino di un’ora e mezza, da oggi la squadra partenopea entra nella preparazione per Cagliari.ha un suo metodo, collaudato. E per «ritonificare» i muscoli, dopo la seduta di ieri pomeriggio che leggera non è stata, passa alla doppia. C’è un-1 e poi c’è un-2, sembrano fatti a immagine e somiglianza di Antonio