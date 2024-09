Il Chelsea non ha definitivamente perso Osimhen | a gennaio può pagare la clausola di 75 milioni Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) La telenovela dedicata a Victorper quest’estate è giunta al termine: l’attaccante è riuscito a trovare un accordo di prestito secco col Galatasaray, dopo aver firmato un nuovo contratto col Napoli fino al 2027 e unarescissoria dimezzata, da 130 a 75era un obiettivo deled è finito al Galatasaray Il giorno in cui è arrivato in Turchia,, scrive il, non è riuscito a smettere di sorridere. E’ sceso dal jet privato alle 2 del mattino, la maggior parte dei tifosi lo ha aspettato tutta la notte. Quella festa ha chiuso un weekend complicato per il nigeriano, che era stato lasciato fuori dalla rosa di Serie A del Napoli e sembrava finito nel limbo. Era stato vicino all’Al Ahli, e ilnon è riuscito a trovare in tempo un accordo per un eventuale prestito.