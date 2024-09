Grazzanise biodigestore in costruzione a tamburi battenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024)(di Raffaele Raimondo). Una centrale a biogas è innel territorio del Comune di: si tratta di un “regalo occulto” che l’Amministrazione municipale guidata dal sindaco Enrico Petrella sta “offrendo” alla cittadinanza prevalentemente ignara. Del resto nella pagina del sito ufficiale-albo pretorio riguardante rifiuti et similia nulla si legge in argomento. Al crepuscolo del 4 settembre – sulla scorta di schegge del dibattito aspro in corso nel confinante Cancello ed Arnone – facciamo l’amara scoperta. Da notizie frammentarie il– su cui il biologo Gianni Tamino dell’Università di Padova ebbe a scrivere nell’ormai lontano 2014: “Le centrali a biogas e biomasse sono inutili e dannose per la salute e l’ambiente.