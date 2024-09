Goldengas allo start

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si avvicina a grandi passi all’avvio del campionato laSenigallia che ieri sera ha debuttato in amichevole a Baia Flaminia di Pesaro in un test contro il Pisaurum militante in serie C dopo la retrocessione decisa in estate dalla società che ha optato per ripartire da una categoria inferiore dalla B Interregionale, dove era lo scorso anno e dove sarà anche quest’anno laSenigallia. La prossima amichevole già domani, alle 20, con un test sul campo del neopromosso, ma ambizioso, Recanati.