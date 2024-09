Frattesi dimostra di avere consapevolezza sul suo futuro all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Davidefa chiarezza su diverse voci emerse nelle scorse settimane sul suo conto.ndosul suo presente e soprattutto sul suo. PAROLE, PAROLE, PAROLE – Negli ultimi giorni della sessione di mercato appena conclusasi, diverse voci ipotizzavano che Davidepotesse lasciare l’Inter. Con destinazione Roma, città e club di provenienza del centrocampista italiano. E l’impiego intermittente del numero 16 in nerazzurro sembrava un criterio a sostegno di queste voci di mercato. Fatto emergere inopinatamente dallo stesso agente del giocatore. Tuttavia ci ha pensato lo stessoa fare chiarezza su entrambi i fronti. SO COSA DEVO FARE – Da Coverciano, dove sta preparando gli impegni dell’Italia in Nations League (qui le date),innanzitutto smentisce nettamente le voci di un interesse – ricambiato – della Roma.