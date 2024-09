Frana del 27 agosto a San Felice a Cancello | L’invettiva del Codacons Campania

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Interrogativi sulle responsabilità dell’accaduto rivolti all’ente regione. La sede locale delha più volte chiesto intervento della regioneIl“Valle di Suessola” denuncia: il disastro di San.L’uomo politico con la sua arroganza e saccenteria, che non è altro che il prodotto della sua stessa ignoranza, ci ha sempre messo molto del suo. Il nostro non vuole essere il raccontino dell’accaduto come in molti oggi fanno, bensì, un’analisi vera relativa ad un territorio molto complesso dal punto di vista idrogeologico ma che i nostri avi hanno sempre nei secoli saputo gestire e soprattutto rispettare anche se i piùavevano solo la “terza elementare”.