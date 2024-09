Dopo due anni torna Chef' s Table su Netflix | racconterà la pasta anche con un grande cuoco italiano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 5 settembre 2024)due's, la docuserie sul cibo creata da David Gelb, che dal 2015 va in onda su. La piattaforma di streaming ha annunciato la messa in onda, a partire dall'autunno, di altre tre stagioni. L'ultima stagione dello show, incentrata sui pizzaioli degli Stati Uniti, di Roma e del Giappone, è andata in onda nel 2022. La prossima in ordine temporale, invece, che partirà ad ottobre, approfondirà il tema della. Tra i protagonisti di's: Noodles c'èPeppe Guida, lodell'Antica Osteria Nonna Rosa, insignita di Due forchette del Gambero Rosso e di una stella Michelin, in cui verranno ripercorsi i momenti chiave della sua carriera, dalle umili origini alla conquista della stella.