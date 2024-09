Chi è il ragazzo morto a Bologna la mamma | Ucciso per aiutare gli amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Farou Sall avrebbe compiuto 17 anni martedì 17 e frequentava il Belluzzi Fioravanti. Era italiano, unico figlio diDaniela e papà Mou che ora si disperano, pensando alla vita spezzata di Farou. “Era und’oro – singhiozza la– era il sole della nostra famiglia”.Daniela ne è certa: non era lui il bersaglio della rabbia del ragazzino che si è trasformato in omicida durante la rissa di mercoledì sera in via Piave. Un omicidio dietro cui cova l’ombra del bullismo. “Non lo conoscevamo neanche, questo ragazzino. Mio figlio non lo conosceva. Lui si è messo in mezzo per difendere gli, ecco perché è”. Secondo la famiglia Farou “si faceva sempre in quattro pergli altri” e proprio questa generosità sarebbe all’origine della tragedia.