Cento anni di Andrea Camilleri | le iniziative per celebrarlo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il programma per le celebrazioni del centenario della nascita di, previsto tra il 2025 e parte del 2026, si preannuncia ricco di eventi e. A gennaio sarà presentato il calendario ufficiale da parte del Fondo, promotore delle celebrazioni. Tuttavia, già quest’anno alcuneavranno luogo per ricordare il 99°versario della nascita dell’autore, avvenuta a Porto Empedocle il 6 settembre 1925. Il progetto “meno Uno” prenderà il via il 28 settembre ad Assisi con l’evento “Immagini, riflessioni, letture”, organizzato dal Comune di Assisi e dalla Pro Civitate Christiana. Questo incontro, dedicato al teatro, celebra l’attività di regista cheha svolto tra la fine degli’50 e l’inizio degli’60 proprio ad Assisi, dove curò la regia di spettacoli presso il teatro della Pro Civitate Christiana.