Violento acquazzone a Torino allagati i pronto soccorso di due ospedali | pazienti trasferiti in un’altra area – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilche è caduto in pochi minuti su, in particolare sulla zona sud della città, ha creato allagamenti anche neidi due, le Molinette e il Mauriziano. Alle Molinette, come riferisce l’ufficio stampa, la pioggia è scivolata in pochi minuti in grande quantità dalla discesa del, arrivando nei locali all’ingresso delstesso, nella zona triage e nel corridoio che porta alla zona Chirurgia. Una ditta esterna è entrata in azione aspirando l’acqua defluita e ripulendo i pavimenti. L’attività dei sanitari è proseguita, con qualche rallentamento nel triage. Al Mauriziano un’di due stanze delsi è allagata e iall’interno sono statiin. Sono in corso i lavori di ripristino da parte dell’ufficio tecnico dell’ospedale.