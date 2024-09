US Open 2024 splendida Italia a New York | Errani-Vavassori volano in finale nel doppio misto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) New, 4 settembre– La prima coppiana a volare inagli US. E’ un altro primato per il tennisno dei successi. Sarae Andreastaccano il pass per la gara massima del torneo americano. Lo fanno battendo gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic 6-3, 7-5, in semi. Affronteranno Taylor Townsend e Donald Young, che hanno, a loro volta, vinto per 6-3, 6-4, con le teste di serie numero 8, l’indonesiana Aldila Sutjadi e l’indiano Rohan Bopanna. Le parole di– Fonte supertennis.tv “Sara, le vorremmo far notare che nel suo infinito curriculum manca un titolo di”. E’ bastata una frase, un semplice dato di fatto buttato lì nel corso di una conferenza stampa, a stuzzicarle l’appetito. Lei in fondo – e Parigi ne è testimone – è la ragazza che di solito i suoi sogni li realizza.