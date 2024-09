Uomini e Donne Martina De Iannon | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)De Ioannon, ex protagonista di “Temptation Island”, è tornata in TV come tronista a “”. Scopri chi è davvero la giovane romana!De Ioannon è una giovane romana di 26 anni, diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione “Temptation Island”, uno dei reality show più seguiti in Italia. Durante l’edizione a cui ha preso parte, la sua relazione con l’allora fidanzato Raul Dumitras è stata messa a dura prova, culminando con la fine della loro storia. Ora,si prepara a una nuova avventura televisiva, avendo accettato il ruolo di tronista nella prossima edizione di “”, il celebre programma di Maria De Filippi.