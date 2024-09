Una serata per ricordare Emozione all’Auditorium

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unapere raccontare chi non c’è più e per lanciare un appello: prudenza quando si è sulle strade. Grande partecipazione domenica sera in Auditorium San Rocco per ‘Un Gospel per vivere ancora (Alessandra e gli altri)’, lapromossa da Aifvs, associazione italiana familiari vittime della strada, di Modena, in memoria di alcuni giovani esistenze spezzate. Nell’atmosfera creata con 500 candeline e una ventina di croci essenziali, sono state raccontate sette storie di persone venute a mancare e sette storie di sopravvivenza e speranza delle rispettive famiglie. I carpigiani Alessandra Arletti (di cui ricorreva proprio il secondo anniversario della morte) e il poliziotto Fabio Terzilli, e poi Francesco Paolillo, Marco Testoni, Francesca Piacentini, Monica Torricelli, Giacomo Montella.