Scoperto maxi spaccio di cocaina a Faenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Procura di Ravenna ha avviato unainchiesta antidroga che ha svelato un vasto giro didi stupefacenti radicato principalmente a. L’indagine, coordinata dal Pm Lucrezia Ciriello, ha portato all’iscrizione di undici persone nel registro degli indagati, di cui sette rischiano la custodia cautelare in carcere, richiesta dallo stesso pubblico ministero. Si tratta della prima applicazione nel territorio ravennate della riforma voluta dal ministro Nordio, che impone di effettuare un pre-interrogatorio prima di disporre misure restrittive. Il giudice per le indagini preliminari, Antonella Guidomei, ha già fissato le udienze per la prossima settimana. Al vertice dell’organizzazione vi era un 46enne di origine albanese, che riforniva un 36enne connazionale, residente a Bertinoro, e la sua compagna, una 27enne di Cesena residente a