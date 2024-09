Robur ufficiali Soumahoro e Fort L’attaccante e il difensore completano la rosa bianconera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Alla vigilia della presentazione ufficiale della squadra, il Siena Fc hazzato gli ingaggi degli ultimi due giocatori che comporranno ladi mister Lamberto Magrini. Il primo, Hamed(nella foto in basso), in realtà ha iniziato ad allenarsi con il gruppo fin dal primo giorno di raduno e ha svolto, convincendo allenatore e società, tutto il ritiro in Umbria. Nato in Costa d’Avorio (come il compagno di squadra Achy) il 27 ottobre del 2005,è un esterno offensivo dotato di grande velocità e capacità di dribbling, qualità che lo rendono così un giocatore imprevedibile e di difficile lettura per le difese avversarie. Dopo essere cresciuto calcisticamente tra le fila dell’Atletico Gubbio, nel 2022è passato al Branca in Eccellenza, totalizzando con la formazione umbra 30 presenze con tre gol all’attivo in due stagioni.