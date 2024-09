Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale l' arresto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 – La Polizia di Stato, nella tarda mattinata di lunedì, ha proceduto all’di un soggetto indiziato dei reati dia P.U. Personale della squadra Volanti è intervenuto su indicazione del NUE 112 presso l’agenzia B.P.E.R. sita in questo C.so Italia, in quanto era stato segnalato un soggetto extracomunitario in stato di escandescenza che aveva aggredito la guardia giurata in servizio presso la banca la quale, al fine di difendersi, era stata costretta ad utilizzare lo spray al peperoncino.