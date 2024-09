Poliziotti a processo | dormivano in auto e facevano spese durante il servizio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'Aquila - Un'inchiesta lunga e complessa ha portato alla richiesta diper undici agenti della Polizia Stradale di Pratola Peligna. Isono accusati, a vario titolo, di truffa ai danni dello Stato, falso, peculato, furto e altri reati. Il gup ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 14 novembre. Le indagini, durate tre anni, hanno svelato un quadro inquietante. Gli agenti, secondo l'accusa, avrebbero sistematicamente abbandonato i loro posti di lavoro, dormendo nelledio intrattenendosi in locali commercialil'orario di. Sarebbero stati inoltre coinvolti in episodi di utilizzo indebito dellediper fini privati e di omissione di soccorso. Le accuse si basano su intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti e analisi di filmati di videosorveglianza.