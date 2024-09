Plastino | Inzaghi lavora sulla testa Ma non mi spiego una conversione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Micheledice la sua su Simone, dopo le prime tre giornate in campo della sua Inter. Il giornalista si pone una domanda, tornando indietro nel passato del mister piacentino. LAVORO E MENTALITÀ – Micheleviene interpellato in diretta su Radio Sportiva nella trasmissione “Microfono Aperto”. Il giornalista analizza i punti di forza di Simone, partendo dalla crescita di un calciatore dell’Inter.in merito dichiara: «Dove può arrivare Marcus Thuram con? Può fare grandi cose. Poiè un allenatore chemoltocrescita dei suoi giocatori. Non dimentichiamoci mai che la sua prima esperienza, anche ottima, è stata quella di allenare la squadra Primavera della Lazio. L’unica cosa che rimprovero al mio vecchio amico Simone è una: ma lì giocavi un magnifico 4-3-3 perché ti sei così convertito al 3-5-2 poi?».